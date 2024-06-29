الثانوية العامة 2024.. ضبط 5 حالات غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت امتحانات الدور الأول، حيث واجه طلاب الشعبة الأدبية امتحان في مادة التاريخ، كما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نماذج لامتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، ونشرت جروبات الغش، أسئلة وإجابات للمادتين بعد بدء اللجنة في أقل من 20 دقيقة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مغاغة بمحافظة المنيا، وطالب آخر بلجنة بإدارة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التاريخ الشعبة الأدبية، تم ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية خلال قيامه باستخدام جهاز هاتف محمول وسماعة أذن أثناء الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وطالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.