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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني

الاليات العسكرية
الاليات العسكرية الاسرائيلية
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كشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية بخان يونس، مستجدات الأوضاع بقطاع غزة وحي الشجاعية الذي يشهد تصعيد خلال الساعات الأخيرة، مشددًا على أن معظم المناطق بالقطاع تعرضت لاعتداءات إسرائيلية منتصف الليلة الماضية حتى هذه الساعة.

وأضاف أبو كويك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استمرار للاعتداء من قبل الجانب الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بالقطاع، متابعًا: في الصباح الباكر الآليات العسكرية الإسرائيلية تراجعت من منطقة الشاكوش مخلفة دمارًا واسعًا.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية بخان يونس، أن الآليات الإسرائيلية جرفت مئات الأراضي الزراعية في هذه المنطقة وهدمت خيام المدنيين الفلسطينيين، منوهًا بأنه مع انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية مازالت قوافل الدفاع المدني الفلسطينية والإسعاف تبحث عن جثامين الشهداء التي خلفتها الاقتحامات الإسرائيلية لعدد من المناطق بالقطاع.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية بخان يونس، إلى تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من حي الشاكوش إلى حل تل السلطان، والتي تستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، مردفًا: الآليات العسكرية الإسرائيلية تعمل في المناطق الشرقية من مدينة غزة، ووصلت نداءات استغاثة للدفاع المدني، حيث يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

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