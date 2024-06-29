جامعة أسيوط الأهلية تعلن خطتها للفعاليات والأنشطة الصيفية للعام الجامعي 2023/ 2024

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتيسير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ عن خريطة الفعاليات، والأنشطة الطلابية التي تنظمها، وتشارك فيها جامعة أسيوط الأهلية، خلال الأجازة الصيفية للعام الجامعي 2023/ 2024.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الشباب؛ لتسليحهم بالوعي؛ من أجل الوطن، ودعمهم في اكتشاف، وتنمية إبداعاتهم، ومواهبهم، وتوسيع مجالات النشاط الطلابي؛ بما يدعم الابتكار، والإبداع، ودعم أصحاب المواهب الرياضية، والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء، والولاء لديهم.

وأشار الدكتور المنشاوي؛ إن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية داخل الجامعة الأهلية، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة؛ لتنمية مواهبهم، وإبراز العناصر المتميزة منهم في مختلف المجالات؛ إيمانا بدور الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطالب، وفتح مداركها، وآفاقها، وذلك بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 ، وما تتضمنه من مساع، وجهود؛ تهدف إلى بناء الإنسان؛ فكرياً، وثقافياً على نحو سليم.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بحرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ على إنشاء الجامعات الأهلية على نحو متميز؛ يواكب جامعات الجيل الرابع الذكية في الدول المتقدمة، والتي حققت إضافة حقيقية في منظومة التعليم العالي في مصر، لافتاً إلى أن جامعة أسيوط الأهلية تضم عدداً من الملاعب، والصالات الرياضية المتميزة التي تخدم كافة مجالات الأنشطة الطلابية، والمؤهلة؛ لإقامة المباريات الرياضية لشتى الألعاب الفردية، والجماعية.

ودعا الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ الطلاب للمشاركة في معسكرات التدريب، وفعاليات الأنشطة الطلابية من كافة كليات الجامعة، ومن المقرر لها أن تشمل: الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، والفنية؛ حيث يتضمن المجال الرياضي؛ إقامة معسكرات لتدريب الطلاب، ومسابقات في ألعاب كرة قدم ، و كرة طائرة ، وتنس طاولة ، وكذلك مسابقات في المجالات العلمية المختلفة، وعدد من المسابقات الترويحية يعقدها المتخصصون في مجال الأسر، والاتحادات الطلابية ، أما فيما يخص النشاط الثقافي، والاجتماعي؛ فمن المقرر أن تتضمن فعاليات الأنشطة الصيفية على عدد من الرحلات تتوجه لمحافظات الجمهورية المختلفة؛ لزيارة بعض المشروعات القومية ، ورحلات شاطئية، وزيارة لعدد من المعالم السياحية ، وندوات تثقيفية؛ إلى جانب دوري فى مجالات الثقافة، والمعلومات العامة، كما تقدم جامعة أسيوط الأهلية؛ عدداً من الأنشطة الفنية تشمل معسكرات تدريب فى مجالات ؛الرسم ، والعزف ، والغناء، ومسابقات متخصصة في الفنون التشكيلية، والرسم بالقلم الرصاص؛ لإبراز مواهب الطلاب، وتميزهم في المجالات السابق ذكرها.



تأتي معسكرات التدريب، وممارسة الأنشطة الطلابية الصيفية تحت إشراف الأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية شباب جامعة أسيوط، والأستاذ خالد ذي الفقار مراد مسئول رعاية الشباب، والدكتور أحمد صلاح صبري ، والأستاذة سهام بكر محمد، والأستاذ ميسرة أحمد ثابت مسئولي النشاط.

