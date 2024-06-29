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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

40 شهيدا و224 مصابا في 3 مجازر بقطاع غزة خلال 24 ساعة

شهداء قطاع غزة
شهداء قطاع غزة
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أعلنت الصحة الفلسطينية،اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 مصابا خلال 24 ساعة، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37،834 شهيدا و86،858 مصابا منذ 7 أكتوبر.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ267 تواليًا، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.

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