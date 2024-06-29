الثانوية العامة 2024| طلاب الغربية يشتكون من صعوبة امتحان الفيزياء

سادت حالة من الحزن الشديد على عدد كبير من طالبات وطلاب الثانوية العامة فى محافظة الغربية، بسبب صعوبة مادة الفيزياء حسب شهادتهم.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، قد رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن و المدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ، لافتا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

40 ألف طالب

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن 40 ألف و661 طالب وطالب يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.