العمل: ندوة للتوعية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

نظمت إدارة السلامة و الصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة القاهرة، من خلال مكتب عمل الساحل ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا "، والتى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مستشفي مار مرقس بشبرا، ضمن سلسلة من الندوات التى بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمستشفيات بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية.

كما قدمت عدة محاضرات علمية حول : مخاطر بيئة العمل ، وخطط الطوارئ ، وطرق الإخلاء لحماية المركز من المخاطر البيولوجية والكيميائية ، وأنواع الحرائق والوقاية منها وكيفية التعامل معها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، واستخدام طفايات الحريق ، وذلك فى ضوء جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة والحد من تقليل الحوادث والاصابات، لتوعية العاملين بأهمية السلامة والصحة المهنية وحماية المنشآت، ومخاطرها ، والدور الفعال الذي تقوم به المديرية وأجهزتها التابعة للنهوض بمستوى الوعي بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت على مستوى المحافظة.

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، ومتابعة تطبيق احكام القانون فيما يخص إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشىت بالمحافظات من اجل زيادة الانتاجية وتشجع الإستثمار ، واكد مدير المديرية على استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل ، مشيراً إلى أنه حاضر بالندوة فيولا سامي مفتش سلامة وصحة مهنية بمكتب عمل روض الفرج ، بحضور مدير المستشفي ، ومؤكداً على الإستمرار فى تنظيم ندوات التوعية فى مختلف المنشآت المنتشرة فى المحافظة لحماية ورعاية العمال والمنشآت فى آن واحد.