طلاب برنامج معلوماتية الأعمال بـ "حلوان الأهلية" يبدأون تدريبهم بمبادرة رواد مصر

بدأ طلاب برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية، تدريبهم بجامعة مصر للمعلوماتية في إطار مبادرة "رواد مصر الرقمية"، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية حرص الجامعة على تطوير مهارات الطلاب، وإكسابهم الخبرات التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب المستمر، وأشار إلى أن الجامعة تهتم بإمداد الطلاب بالمعلومات والمهارات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل، وتتبع أحدث الأساليب العلمية والتدريسية والتدريبية لتحقيق ذلك.

ويتلقى الطلاب خلال المبادرة تدريبا في بعض المسارات التي تشمل تطوير البرمجيات، الفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تحليل البيانات، البنية التحتية والأمن، الإدارة وتخطيط الموارد المؤسسية، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق الريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال بناء قوة عاملة ماهرة ومبتكرة تقود مسيرة التحول الرقمي الشامل محليا وإقليمياً.

يذكر أن برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، قام بترشيح خمسين طالبا من طلاب البرنامج للمشاركة بالمبادرة.