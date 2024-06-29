العمل: تفعيل التعاون مع عدة جهات لتدريب الشباب مهنيا بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، إجتماعاً تنسيقياً فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع جمعية محبى زويل بالمنوفية، لخدمة الشباب، وتنفيذا لمشروع "مهني 2030" الذى انطلق مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني"، وإعداد مليون مُتدرب سنويًا، وكوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المُستقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى ، وذلك فى إطار دور وزارة العمل فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.



كما جرى أبضاً تنظيم لقاء مع النائبة الدكتورة هناء سرورعضو لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور الدكتور السيد عبد السلام مدير فرع التأمين صحي المنوفية ، و إيهاب حجازي نقيب العاملين بالتأمين الصحي بالمنوفية ، وذلك لمناقشة إمكانية إنشاء عيادة كموقع للتأمين الصحي بمبني المديرية ، بشبين الكوم وذلك لخدمة موظفي المديرية والكتلة السكانية من منتفعي التأمين الصحي بالبر الشرقي بشبين الكوم و ضواحيها ، من قرى وعزب و ذلك تيسيراً على الموظفين والمواطنين من المترددين علي التأمين الصحي من التكدس بعيادة ابو بكر الصديق بشبين الكوم و عيادات مبني حي غرب شبين الكوم الجديد.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أن تلك الجهود التى تنظمها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة لتنفيذ برامج تدريبية مستحدثة للشباب تتماشى مع المتغيرات العالمية ، لتخريج كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المُستقبل ، وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وأفاد مدير المديرية أن الاجتماع الأول يأتى فى إطار حرص وزارة العمل على تنفيذ مشروع "مهنى 2030".

حيث استقبل رئيس جمعية محبى زويل اشرف مغيث بحضور ممثلى الجمعية ، وهدى فرغلى مدير التدريب ، وزينب سويد مدير العلاقات العامه والاعلام ، وذلك بهدف بناء جسر للتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث جرى مناقشة أوجه التعاون فى مجال التدريب وتطوير الأداء وذلك حرصا من المديرية على الاهتمام بأبناء المنوفية وتطوير إمكانياتهم وتدريبهم على الوجه الأمثل الذى يفتح لهم سوق العمل ، ويزيل العقبات أمامهم لبناء مستقبل أفضل .

وأضاف مدير المديرية أن اللقاء الثانى تناول مناقشه التعاون بين مديرية العمل بالمنوفية والجهات الاخرى داخل المحافظة ، وتجهيز مذكرة من الدكتور السيد عبد السلام مدير منطقة تأمين صحى المنوفية لعرضها علي رئيس هيئة التأمين الصحي بالقاهرة لاخذ كافة الموافقات اللازمة لتجهيز المقر ، تحت رعاية اللواء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وأفاد بأن العيادة ستشمل طبيب ممارس عام و طبيب أخصائي و معمل تحاليل و صيدلية لصرف الأدوية و قاعة إنتظار للمرضى ، و أكد مدير المديرية على أن هذه الخطوه من واجب الحرص الدائم على تقديم الافضل لابناء المحافظة والمقيمين فيها.