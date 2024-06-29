محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو .

وقال محافظ الجيزة في برقيته يطيب لي سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمي أيات التقدير لإنتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو والتي قامت بحمايتها القوات المسلحة والشرطة تحت قيادتكم الحكيمة .

إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الفساد والطغيان والإرهاب وإنحيازكم الكامل لإرادة الشعب وخاصة المواطن البسيط أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة علي ركائز من الديمقراطية والإستقرار من أجل شعب مصر العظيم والذي يخطو خطوات واثقة يحدوها الأمل والرجاء في إستشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقي والازدهار .

سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا علي درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائمآ علي تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن

كما بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلي الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول / محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء / محمود توفيق وزير الداخلية .