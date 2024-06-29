الثانوية العامة 2024.. طلاب أسوان: امتحان الفيزياء فاق التوقعات

أعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بأسوان عن استيائهم من صعوبة امتحان الفيزياء الذي أجري صباح اليوم حيث تباينت آراء الطلاب بين من وجد الأسئلة تتطلب تفكيرًا عميقًا وتحليلاً دقيقًا، وبين من رأى أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة بشكل كامل.

وقال أحمد مصطفي ، أن الامتحان كان يحتوي على مسائل معقدة تحتاج إلى وقت طويل لحلها، ولم يكن الوقت المخصص كافيًا"، مشيراً إلى أن العديد من زملائه شاركوه نفس الشعور بالضغط والتوتر خلال فترة الامتحان.

وعبر محمد علي، أحد الطلاب، عن صعوبة امتحان الفيزياء قائلا الامتحان كان فوق توقعاتنا بكثير، وخاصة في المسائل الحسابية التي تحتاج إلى وقت طويل لحلها"، وبعض الأسئلة كانت غير واضحة وتحتاج إلى تفسير أفضل.

قال الطالب محمد عبد الله أن الامتحان كان صعباً للغاية، خاصة في الجزء المتعلق بالكهربية والمغناطيسية ، والكثير من الأسئلة كانت تحتاج إلى تفكير عميق ووقت أطول لحلها.

وأضافت الطالبة فاطمة حسن أن بعض الأسئلة كانت غير واضحة وتحتاج إلى شرح أفضل ، وأشعر بأنني لم أتمكن من الإجابة بشكل جيد بسبب ضيق الوقت وصعوبة الأسئلة .

ويؤدي 7292 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بأسوان موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، موزعة كالتالى 8 لجان بإدارة أسوان و3 لجان بإدارة دراو و4 لجان بإدارة كوم أمبو و 4 لجان بإدارة نصر النوبة و 8 لجان بإدارة إدفو.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).



ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.







