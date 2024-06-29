وكيلا التعليم والأوقاف بمطروح يبحثان سبل التوعية بمبادرة “زدني علما”

زار عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة؛ وذلك لمناقشة واستعراض أطر وآليات التعاون المشترك بشأن تنفيذ المبادرة التربوية “زدني علمًا”.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لدفع عجلة العمل نحو الأفضل، وفي إطار تدشين تعليم مطروح لمبادرة “زدني علمًا” لتنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب لطلاب مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي اعتبارًا من يوم الأحد 21 يوليو المقبل وحتي الخميس 12 سبتمبر.

وكيل تعليم مطروح: سيتم الإعلان عن مبادرة زدني علمًا بمساجد المحافظة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم الاتفاق على الإعلان عن مبادرة “زدني علمًا” بمساجد محافظة مطروح؛ لتوعية أولياء الأمور وتبصيرهم بأهمية مشاركة أبنائهم بفعاليات المبادرة لما تقدمه من فوائد تعليمية إيجابية ومنافع تربوية واجتماعية خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال تحسين المستوي اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة وأعمال الحساب.

ومن جانبه رحب الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، بمشاركة الأوقاف في تلك المبادرة الجديدة، مشيداً بأهدافها التعليمية، داعيا وكيل وزارة التعليم لحضور لقاءات برنامج الطفل المثقف والذي يعقد بمسجد التنعيم وسط مدينة مرسى مطروح.

وقدم شحاته الشكر لمدير عام الأوقاف لما لمسه خلال اللقاء من مشاعر طيبة ورغبة صادقة لتحقيق التعاون الإيجابي في دعم المبادرة من خلال تحقيق أقصى استفادة من خبرات خطباء المساجد لتحقيق التوعية المنشودة لأولياء الأمور وأبنائهم.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن المبادرة التربوية تأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ مرحلة التعليم الاساسى وفي ظل دعم لا محدود من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب للعملية التعليمية، مشيرًا أن التعليم الابتدائي والإعدادي بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والرياضيات منوط بهم انتقاء الكوادر التربوية المتميزة التي ستشارك في مبادرة زدني علمًا، وذلك تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس ومسئولي التوجيهات الفنية المختصة وأقسام المتابعة بالإدارات ومديري المراحل.

وكيل تعليم مطروح: مبادرة زدني علمًا ستنطلق في 21 يوليو المقبل

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن تنفيذ المبادرة سيتم انطلاقا من يوم الأحد الحادي والعشرين من يوليو المقبل، عقب نهاية ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة من خلال تحديد عدد 4 مدارس متوسطة الموقع بكل إدارة تعليمية مع مراعاة اختيار الموقع المناسب للمدارس لضمان جذب التلاميذ لتلك الفعاليات الخدمية التربوية، مضيفًا أن خطة التوعية والإعلان عن المبادرة تشمل تفعيل منظومة التعاون بجانب مديرية الأوقاف مع كنيسة السيدة العذراء ومجلس أمناء المحافظة والمجالس الفرعية بالإدارات التعليمية، وبالتنسيق مع إذاعة مطروح الإقليمية صوت البادية لتبصير أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتلك المبادرة لتحسين المستوى اللغوي.

شحاتة: تعليم مطروح لن يدخر جهدا لدفع منظومة العمل للإمام

واختتم شحاته تصريحاته مؤكدا أن المديرية ستتابع تنفيذ المبادرة من بدايتها مع الإلتزام بالتقييم الجزئي للفعاليات أسبوعيا لتدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات التي سيتم رصدها وتلافيها فورا وفق اللوائح المنظمة للعمل، مشيرا أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا لدفع منظومة العمل للإمام وفق إطار مهني منظم وفي ضوء إستمرار دعم ومساندة أبنائنا الطلاب.

وكيلا التعليم والأوقاف بمطروح يبحثان سبل التوعية بمبادرة “زدني علما”

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