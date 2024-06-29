النائبة راوية مختار: تخليص مصر من مؤامرة الجماعات المتأسلمة الهدف الأول لـ 30 يونيو

قالت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب ، أن ثورة 30 يونيو هدفها في المقام الأول تخليص مصر من مؤامرة الجماعات المتأسلمة، التي ارتقت للسلطة بادعاءات دينية طمعا في الحكم ولاستعطاف الشعب البسيط. لينتفض بعدها ضد قوى الإرهاب لاستعادة الهوية الوطنية والأمن والاستقرار حيث كانت 30 يونيو البداية لتدشين مرحلة مفصلية في تاريخ مصر، نقلتها من مرحلة الضياع والتفكك، إلى مرحلة البناء والتنمية، رافعة شعار العمل للحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة .

وأكدت راوية في تصريح خاص للبوابة نيوز اليوم جاءت ثورة 30 يونيو لتكون بمثابة طوق النجاة لمصر وأهلها، وساهمت في تغيير مجرى التاريخ المصري الحديث، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص، بعيدًا عن مصالح والجماعات، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية على كافة المستويات والقطاعات وفي جميع المناطق الجغرافية .



وأشارت عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية حريصة على العمل للحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبات من اليقين أن استعادة مكانة مصر الدولية يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين .

