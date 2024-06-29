مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو حتى الإثنين المقبل

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظرا لإجازة ثورة ٣٠ يونيو فلقد تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو ٢٠٢٤ حتى يوم الاثنين الموافق ١ يوليو ٢٠٢٤ ، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .

وأيضا مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الاعتبارية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار وقامت بسداد الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ ، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 ، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها.



وأكدت على حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ، ومنها تقديم الإقرار الضريبي ، لافتة إلى أن خطورة عدم إلتزام الممولين بإلتزاماتهم القانونية والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

ودعت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .