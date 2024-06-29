“العربى الأفريقى” يرفع حدود المعاملات الدولية داخل وخارج مصر

قرر البنك العربي الإفريقي الدولي تعديل حدود الاستخدام لجميع البطاقات الائتمانية التابعة له داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تخفيض عمولة تدبير العملة إلى 5%.

حدود السحب النقدي

ووحد البنك حدود السحب النقدي من جميع البطاقات الائتمانية ليصبح 10 آلاف جنيه، فيما تختلف حدود المشتريات خارج مصر حسب نوع البطاقة، حيث سجلت بطاقة فيزا جولد حدًا للمشتريات الدولية يعادل 25 ألف جنيه، بينما سجلت بطاقة ماستركارد تيتانيوم حدًا للمشتريات يصل إلى 100 ألف جنيه.

حدود المشتريات الدولية لبطاقة فيزا بلاتينيوم

وارتفعت حدود المشتريات الدولية لبطاقة فيزا بلاتينيوم إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 120 ألف جنيه، وارتفعت حدود فيزا سيجنتشر إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه.

بطاقة ماستركارد وورلد إيليت

وبالنسبة لبطاقة ماستركارد وورلد إيليت، فقد صعد حد المشتريات إلى 290 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه.

كما أجرى البنك أيضًا تعديلات على حدود المشتريات بالعملة الأجنبية داخل مصر وفقًا لنوع كل بطاقة، وذلك بعد أن كانت موحدة لجميع البطاقات بقيمة 1000 دولار.

فأصبحت حدود المشتريات الدولية داخل مصر لبطاقة فيزا جولد تعادل 15 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لبطاقة ماستركارد تيتانيوم، و100 ألف جنيه لكل من بطاقات فيزا بلاتينيوم، فيزا سيجنتشر، وماستركارد وورلد إيليت.