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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تاجري أيس وحشيش خلال حملة أمنية بمنطقتي المرج والسلام

أحد المتهمين
أحد المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تاجري مخدرات خلال حملة أمنية بمنطقتي المرج، والسلام.
ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كيلو جرام لمخدرى "الأيس، الإستروكس" – ميزان حساس – فرد خرطوش).
كما تم ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.


 

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