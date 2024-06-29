سقوط تاجري أيس وحشيش خلال حملة أمنية بمنطقتي المرج والسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تاجري مخدرات خلال حملة أمنية بمنطقتي المرج، والسلام.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كيلو جرام لمخدرى "الأيس، الإستروكس" – ميزان حساس – فرد خرطوش).

كما تم ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.



