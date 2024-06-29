رئيس غرفة القاهرة: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يمثل أهمية خاصة لزيادة التعاون

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ويستمر لمدة يومين .

كما شاركت في المؤتمر الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية.



وقال أيمن العشري إن هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب لدعم الاستثمار في مصر كما أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر رسالة مهمة بأن القيادة السياسية المصرية تساند المستثمرين وتدعمهم من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاعات المختلفة في مصر وان مصر بلد الأمن والامان ورسالة مهمة أيضا لجذب المستثمرين.



وابدي العشري تفاؤله بنتائج هذا المؤتمر وفي ظل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والتفاف كافة الجهات ألمعنية من القطاعين العام والخاص حول هذا المؤتمر.

واكد رئيس غرفة القاهرة أن هذا المؤتمر يمثل أهمية خاصة لزيادة التعاون المصري الأوروبي ونقل التجارب الأوروبية الناجحة في الاستثمار إلى التسوق المصري وهو ما يصب في صالح اقتصاديا القومي.



وتستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.