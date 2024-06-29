الثانوية العامة 2024|تباين آراء طلاب سوهاج حول امتحان التاريخ

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة سوهاج حول امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، وجاءت آراء الطلاب في لجان امتحانات مدرسة عمرو بن العاص بمركز المنشأة بين تأكيد عدد من الطلاب أن الامتحانات صعب، بينما رأى آخرون أن الامتحان ليس صعبا وإنما يحتاج وقتا أكبر للإجابة ووقتا أكبر للتفكير لا سيما أنه جاء عدد كبير من أسئلته مقالية تحتاج إلى شرح وكتابة .

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بسوهاج بلغ 27 ألفا و733 طالبا وطالبة موزعين على 74 لجنة، وعدد 12 لجنة احتياطي.

من جانبه وجّه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتوفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، على وجود التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، وكلف رؤساء المدن بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة بمحيط اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.