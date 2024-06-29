"عين شمس" تتقدم 139 مركزًا في تصنيف US.NEWS الأمريكي

أعلن تصنيف US.NEWS الأمريكى نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، وأظهرت نتائج التصنيف تواجد جامعة عين شمس فى الترتيب (401) عالميًا بتقدم 139 مركز مقارنة بالعام الماضى.

وأعرب محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التقدم، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل بجد للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق مزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المستقبلية.

يذكر أن تصنيف US.News ضم مؤسسات من 104 دولة، وتضمن 2271 مؤسسة، وأدرج التصنيف في هذا العام ضمن معاييره للاختيار، أفضل (250 جامعة) في نتائج قاعدة بيانات كلاريفيت، وكذا المؤسسات التى استطاعت تحقيق الحد الأدنى وهو (1250) ورقة بحثية منشورة على الأقل خلال الأعوام (2018-2022).

ويعد تصنيف US.News من أهم التصنيفات العالمية التى تهتم بشكل أساسي بالبحث العلمي المنشور عالميًا حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز في الأساس على تقييم البحث الأكاديمى للجامعات، وسُمعتها العالمية والإقليمية، ولا يقتصر على البرامج الدراسية.