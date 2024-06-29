جامعة المنوفية تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، بالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية من النواب والعمداء والعاملين والطلاب، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت تلبيةً لنداء الوطن، حيث استطاع الشعب المصري، بالتعاون مع قواته المسلحة، تصويب المسار والحفاظ على هوية الوطن وسلامته، داعيا الله عز وجل، أن يُعيد هذه الذكرى على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يسدد خطاه في مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كل المجالات تحت قيادته الحكيمة لينعم الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم نعمة الأمن والأمان.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة إلى الشعب المصري ورجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا على أهمية هذه الثورة في التعبير عن إرادة الشعب وتماسكه.

وثمن القاصد الإنجازات الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التي غيرت معالم الدولة المصرية وأطلقت قاطرة البناء والتنمية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

كما أكد الدكتور أحمد القاصد على حرص الجامعة على مواصلة جهودها نحو التطوير والتقدم، وتجديد العهد لفخامته لنمضي خلف قيادته الرشيدة والعمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، داعيًا الله لمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والنماء.