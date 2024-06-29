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السبت 29 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة طنطا تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة تلك الثورة التي فتحت كل أبواب الأمل أمام مصر والمصريين لبناء المستقبل اللائق لكل الأجيال الحالية والقادمة.

أكد رئيس جامعة طنطا ان مصر تعيش عصر الانجازات الكبرى في عهد الرئيس السيسي حيث انطلقت في السباق المفتوح نحو مسيرة البناء والتنمية والتقدم وتوطين التكنولوجيا، مشيرا الى ان الانجازات الكبرى التي تحققت في مصر من ٣٠ يونيو 2013 وحتى اليوم غير مسبوقة و لم تكن تخطر على بال، وتجاوزت كل التوقعات والأحلام.

أعضاء هيئة التدريس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور محمود الشعب المصرى العظي الشعب المصري العظيم