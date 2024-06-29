ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نصبت على 22 شخصا.. ضبط مستريحة القروض في شبرا مصر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عدد (22 مواطن ) بتضررهم من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب والإحتيال عليهم .. حيث قامت بإصطحاب المبلغين لمقر إحدى الشركات وطلبت قروض بأسمائهم مقابل تحصلهم على مبلغ مالى نظير تلك القروض ، وتقوم عقب ذلك بالتحصل على القروض لنفسها وإيهامهم بقدرتها على سداد أقساطه ، إلا أنها لم تفى بذلك ولاذت بالهرب.  
عقب تقنين الإجراءات  أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .. ويُشار إلى أن إجمالى عدد القروض (34) قرض بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت (700 ألف جنيه) . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية إحدى السيدات القبض على مستريح النصب والاحتيال بمديرية أمن القاهرة