احتفالية كبرى بجامعة أسيوط بذكرى 30 يونيو بحضور اللواء الدكتور أسامة الجمال

تنظم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة؛ احتفالية كبرى بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ومحاضرة للواء الدكتور أسامة الجمال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك يوم الأربعاء 3 من يوليو، الساعة ١١ صباحاً، بقاعة الدكتور محمد رأفت بمركز المؤتمرات بالمبنى الإداري بالجامعة، بحضور الأساتذة، والعاملين، والطلاب.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر؛ حيث جاءت الثورة معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم؛ بمختلف طوائفه، والذي انتفض ليحفظ أمن هذا الوطن، ووحدته، واستقراره ليحيا فيه المصريون- جميعاً- بعزة، وكرامة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء لدى الشباب، وأبناء الجامعة، ورفع الوعي المجتمعي، وتعريفهم بثورة 30 يونيو، والتي تحققت بها إرادة الشعب المصري، وقام من خلالها بتعديل مسار الدولة؛ لتخطو مصر خطوات البناء، والتنمية، والتطوير، في ظل ملامح الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً أهمية الاحتفالية في تعزيز الوعي لدى الشباب حول التحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، باسم مجلس جامعة أسيوط، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب؛ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

كما تقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة إلى رجال القوات المسلحة، والشرطة، والشعب المصري، مثمناً الإنجازات الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة، ومؤكدًا حرص جامعة أسيوط على بذل المزيد من الجهد، والعطاء؛ للوفاء برسالتها الأكاديمية، والعلمية، والتوسع في التخصصات، والمجالات المطلوبة لسوق العمل، وتقديم برامج دراسية حديثة؛ تواكب مُتطلبات سوق العمل، داعياً المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتنا؛ لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات