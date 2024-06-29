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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا

المجني عليه حسني
المجني عليه حسني الخناجري
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا، لجلسة 28 يوليو للمرافعة، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 4 متهمين في الواقعة.

وكشفت التحريات في واقعة مقتل الجواهرجي حسني الخناجري داخل محل بيع المشغولات الذهبية الخاص به (محل حسني الخناجري) والاستيلاء على مصوغات ذهبية بقيمة مليون جنيه، والذي توصلت جهود البحث في هذه الواقعة أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا يدعى محمد حسن السن 44 عاما، فني مصاعد كهربائية.

وأشارت التحريات إلى أن قاتل الجواهرجي حسني الخناجري أقر بارتكابه للواقعة، وذلك بعد أن اختمرت في ذهنه فكرة سرقة أحد محال المصوغات الذهبية وقتل صاحبها نظرًا لمروره بضائقة مالية وعدم قدرته على الإنفاق على أبنائه ورفض زوجته السابقة إخباره بمكان إقامتها صحبة أبنائها نظرا لعدم إنفاقه عليهم.

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