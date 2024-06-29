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السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 200 محضر تمويني بالمخابز البلدية في المنيا خلال حملات تفتيشية

حملات تموينية
حملات تموينية
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت  جهود رؤساء الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (ملوي - مطاي - سمالوط)، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 200 محضر تمويني، منها 35 محضراً بمركز ملوي، و 138 محضراً تموينياً علي المخابز البلدية والأسواق بمركز مطاي،  و 27 محضرا بمركز سمالوط حيث جاءت المخالفات ما بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بون - عدم وجود لوحة تشغيل - نقص وزن - عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع فى حصة الدقيق المدعم – عدم نظافة – عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – سلع بدون فواتير - ذبح خارج المجازر)، ومصادرة لحوم بلدية غير صالحة و إعدام نصف طن أغذية متنوعة لتغير خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


 

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