الثانوية العامة 2024| طلاب الفيوم: 46 سؤالا في التاريخ جاءت فى مستوى الطالب المتوسط

عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة الفيوم عن رضائهم من امتحان مادة التاريخ للقسم الادبى، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط على الرغم من طول الأسئلة الا انه على عكس مادة الفيزياء للقسم العلمى والذي ابكي الطلاب من صعوبته وجاء في مستوى الطالب المتفوق.

وقد رصدت "البوابة نيوز" امام لجنة مدرسة عين شمس الثانوية حالة طلاب القسم الادبى لإمتحان مادة التاريخ عقب خروجهم من اللجنة بعد تأدية الامتحان، حيث اكدت الطلاب بأن الامتحان جاء أفضل بكثير من امتحان مادة الفيزياء واستطعنا حل وإجتياز عدد الأسئلة فى الوقت المحدد للامتحان.

بينما قالت الطالبة مريم محمود فى القسم الأدبى أن إمتحان التاريخ كان فى مستوى الطالب المتوسط وان الوقت المخصص للاجابة يكفى تماما وأن عدد أسئلة المادة بلغت 46 سؤال فيهم عدد قليل يحتاج إلى التركيز فى الاجابة .

كان الطلاب فى محافظة الفيوم قد أدوا الامتحان فى مادتى الفيزياء للقسم العلمى والتاريخ بالنسبة للقسم الادبى، وذلك من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات والمادتان هى ثالث المواد الاساسية التى تضاف إلى المجموع .

وقد قامت الاجهزة التنفيذية فى الفيوم باقامة حرم امنى امام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لاداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر المحافظ الغاء الاسواق الاسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.

وقد أكدت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية. وانه تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا. وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة. والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .