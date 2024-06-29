طلاب ثانوية عامة المنيا: امتحان الفيزياء شمل "تريكات" للمتميزين

أكد عدد من طلاب الثانوية العامة بالمنيا أن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، تضمن بعض الأسئلة المعتمدة بشكل أكبر على الفهم والتحليل ويوجد به “تريكات” للطالب المتميز والمتفوق .

وأكد أحد معلمى مادة الفيزياء للثانوية العامة ان امتحان الفيزياء لم تكن به أسئلة صعبة بالمعنى الحرفي، لكنها كانت للطلبة المتميزين وتعتمد على الفهم بدرجة كبيرة، أو كما يطلق عليها “تريكات ” أو أسئلة موضع نقاش بين الطلاب إذ تتفاوت مدى صعوبتها بين طالب مؤكدا، أنّ الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وسهلًا، لكن بالتأكيد كان به ما يميز طالبًا عن آخر، وبالطبع هناك أسئلة موضع نقاش أو «تريكات» يراها البعض صعبة، مضيفًا أنه يوجد سؤال سهل للغاية لكن يوجد به " تريكات " وهذا ما يفرق بين الطالب المتميز والآخر ذي المستوى المتوسط.

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وتصدر مشهد الصراخ والبكاء بين الطلاب عقب انتهاء الموعد المحدد لامتحان الفيزياء، حيث اشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة أسئلة الامتحان بينما سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشعبة الأدبي عقب انتهاء موعد امتحان مادة التاريخ.

واستكمل 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم السبت، بمحافظة المنيا، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية والرياضية، والبالغ عددهم (23985) طالب بالشعبة العلمية ، و (2370) طالب بالشعبة الرياضية امتحان مادة الفيزياء بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية والبالغ عددهم (11077) امتحان مادة التاريخ حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الأول اليوم السبت في مادة التاريخ ، كما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.