في استجابة سريعة.. محافظ قنا يرفع كثافة فصول رياض الأطفال

في استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات " والمدارس المتميزة للغات على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة ، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981م ، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025 .

وقال محافظ قنا، أنه تمت الموافقة علي زيادة عدد الأطفال من 45 إلى 50 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية ومن 40 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالرسمية للغات ، وزيادة عدد الأطفال من 29 إلى 36 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة لغات .

وأضاف "الداودي"، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.