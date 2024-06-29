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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في استجابة سريعة.. محافظ قنا يرفع كثافة فصول رياض الأطفال

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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في استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات " والمدارس المتميزة للغات على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة ، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981م ، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025 .

وقال محافظ قنا، أنه تمت الموافقة علي زيادة عدد الأطفال من 45 إلى 50 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية ومن 40 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالرسمية للغات ، وزيادة عدد الأطفال من 29 إلى 36 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة لغات .

وأضاف "الداودي"، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.

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