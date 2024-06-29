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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«التمثيل التجاري» ومجموعة «وفا بنك» يوقعان بروتوكول تعاون لزيادة صادرات مصر لأفريقيا

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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وقع جهاز التمثيل التجارى، بروتوكول تعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك، والذى يعد أكبر بنك بالمغرب، لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم السبت، أن بروتوكول التعاون يتضمن العديد من الأنشطة التى ستخدم المجتمع التصديري المصري ومنها: التنظيم المشترك للبعثات التجارية للمصدرين المصريين لدول القارة، وجلب بعثات مشترين من الشركات الافريقية لمصر، وستتم البعثة المقبلة فى شهر نوفمبر المقبل.

ولفت  جهاز  التمثيل التجاري ، إلى أنه سيتضمن أيضا توفير البيانات والمعلومات للمصدرين من خلال نادى أفريقيا والتنمية التابع للبنك والمساهمة في إيجاد شركات أفريقية لاستيراد المنتجات المصرية من خلال قاعدة البيانات وعملاء وفا بنك عبر البنوك التى يمتلكها في دول القارة.

و أضاف أن البروتوكول يتضمن ضمان العمليات المصرفية، وسداد قيمة شحنات المصدرين المصريين حال اتمامها من خلال البنوك التابعه للبنك في القارة أو مع عملاء البنك والذى يصل عددهم في القارة إلى نحو 12 مليون عميل.

و أضاف أن بروتوكول التعاون يأتى تتويجاً للجهود والأنشطة المشتركة التى تتم بين جهاز التمثيل التجارى المصرى والبنك لتنظيم بعثات تجارية للمصدرين المصريين وآخرها البعثة الناجحة لدولة كوت ديفوار مارس الماضى.

 

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