ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 3 تجار مخدرات بكميات من الأستروكس والحشيش في عين شمس

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي 3 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بمنطقة عين شمس. ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الإستروكس- ميزان حساس – سلاح أبيض ). 
وضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - فرد خرطوش – عدد من الطلقات).
كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– فرد خرطوش طلقتين من ذات العيار).
 

أجهزة الأمنية بالقاهرة الاجهزة الامنية بالقاهرة أجهزة الأمن بمنطقة عين شمس تجار مخدرات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة دائرة قسم شرطة عين شمس عين شمس فرد خرطوش