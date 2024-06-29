سقوط 3 تجار مخدرات بكميات من الأستروكس والحشيش في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي 3 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بمنطقة عين شمس. ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الإستروكس- ميزان حساس – سلاح أبيض ).

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– فرد خرطوش طلقتين من ذات العيار).

