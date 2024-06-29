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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الاتحاد الافريقي للخماسي الحديث اجتماعا غير عادياً لجمعيته العمومية ، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية ، على هامش استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث ، وبطولة افريقيا للعبة على ملاعب الأكاديمية . 

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية  للاتحاد الأفريقي بحضور ممثلي 16 دولة أفريقية  هم :  بوركينا فاسو ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، مالي ، جامبيا ، غانا ، أوغندا ، السودان ، نيجيريا ، السنغال ، توجو ، بوروندي ، موريشيوس ، تشاد ، النيجر ، ومصر بالإضافة إلى ليبيا التي حضرت الاجتماع كضيف .

وحضر الاجتماع كل من  : كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والمهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ، و تشايني يانج  سكرتير عام الاتحاد الدولي، و ياسر حفني رئيس لجنة المدربين، و  هايدي  عادل رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الأفريقي .

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور ثلث الدول الأعضاء بعدما حضر 16 دولة من أصل 31 دولة أعضاء الاتحاد الأفريقي للخماسي الحديث.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض التعديلات على لائحة  النظام الأساسي للاتحاد .

جدير بالذكر أن مصر تستضيف اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للخماسي الحديث ، وهو الاجتماع الذي يشهد انتخاب مجلس إدارة  جديد للاتحاد.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري العالم مالي غانا جنوب أفريقيا كلاوس شورمان شريف العريان ياسر ‏حفني