الثانوية العامة 2024.. طلاب الأقصر: "الفيزياء والتاريخ محتاجين وقت ومعرفناش نراجع"| صور

سادت حالة من الحزن والاستياء، بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عقب خروجهم من أداء امتحانات مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية للعام الدراسي 2023/2024، والتي استمرت لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى 12 مساءاً، وسط إجراءات أمنية مشددة ودوريات مرورية على اللجان.

وتباينت أراء طلاب الثانوية العامة في الأقصر، حول صعوبة مستوي مادة الفيزياء التي جاءت بها أجزاء صعبة للغاية وفوق مستوي الطلاب، حيث أبدى طلاب القسم العلمي استيائهم الشديد من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، وعبرت جودي محمد طالبة بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، عن حزنها بسبب صعوبة الامتحان مؤكدة أنه كان يحتاج لوقت أطول للحل لأنه صعب وطويل للغاية، وهناك بعض النقاط يصعب حلها تماماً، مشيرة إلى هناك بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى أستاذ متخصص لحلها، ولا يمكن لطالب أياً كان مستواه أن يحلها بسهولة.

طلاب علمي: الفيزياء صعبة

وقال الطالب محمد عمر، بالشعبة العلمية؛ إن امتحان الفيزياء به العديد من الأسئلة والرسومات في مستوى الطالب المتميز، وكان يتطلب ساعتان إضافيتان على الزمن الفعلي للامتحان بسبب صعوبة بعض أجزاء الامتحان التي تطلبت وقتًا للتفكير للإجابة، كما لم يكن هناك وقت للمراجعة.

ولفتت الطالبة شيماء محمد، إلى قيام بعض الطلاب داخل اللجنة، بمغادرة الامتحان لتأجيل المادة إلى العام الدراسي المقبل بسبب رؤيتهم لصعوبتها وقلقهم من عدم حصد الدرجات المطلوبة في الامتحان.

طلاب أدبي: التاريخ سهل ولكن يحتاج وقت

على النقيض، خرج طلاب الشعبة الأدبية من اللجان وسط حالة من السعادة بعد آداء امتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة تماماً ومستوي متوسط ولم تخرج عن المنهج الدراسي للطلاب، حيث أكد محمد ناصر، إن امتحان التاريخ كان في مستوى الطالب المتوسط ولكنه كان طويلا ويحتاج لمزيد من الوقت

فيما سادت حالة من الحزن بين اولياء الأمور الذين قدموا للاطمئنان على أبنائهم، مطالبين بمراعاة صعوبة الامتحان اثناء التصحيح.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، في 22 لجنة أساسية وفرعية يجرى تجهيزها لخدمة 6912 طالب وطالبة، "5154 طالب وطالبة بشعبة علمي علوم – 389 طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة – و1369 طالب وطالبة فى شعبة الأدبي"، كما تم تجهيز استراحات المراقبين خلال امتحانات الثانوية العامة لخدمتهم طوال فترة الامتحانات.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى "البوابة نيوز"، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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