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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عاطلين سرقا شقة في مصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض عاطلين لقيامهما بسرقة شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض الأجهزة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "من متحصلات الواقعة"- جهازى "لاب توب"- كاميرا وحقيبة بداخلها أدوات كاميرا- بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه)..

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" وأرشدا عن المسروقات ومتحصلات الواقعة التى تم ضبطها بحوزة 3 أشخاص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمان 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 

بمنطقة مصر الجديدة أمرت النيابة العامة النيابة العامة الاجهزة الامنية بالقاهرة إرتكاب الواقعة أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن داخل مسكن سرقة مبلغ مالى سرقة شقة سرقة شقة سكنية