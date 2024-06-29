سقوط عاطلين سرقا شقة في مصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض عاطلين لقيامهما بسرقة شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض الأجهزة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "من متحصلات الواقعة"- جهازى "لاب توب"- كاميرا وحقيبة بداخلها أدوات كاميرا- بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه)..

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" وأرشدا عن المسروقات ومتحصلات الواقعة التى تم ضبطها بحوزة 3 أشخاص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمان 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

