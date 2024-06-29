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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لشراء شقة ولاب توب.. عامل يسرق سوبر ماركت محل عمله في المعصرة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض عامل بمحل سوبر ماركت، بمنطقة المعصرة، لقيامه بسرقة محل عمله، وانفق الأموال في شراء شقة سكنية ولاب توب ودراجة نارية.

 ونجحت قوة أمنية في ضبط (عامل بمحل سوبر ماركت) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة بضائع من داخل محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة المعصرة على فترات، وبحوزته (مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بإنفاق الأموال المتحصل عليها على شراء (شقة سكنية- هاتف محمول- دراجة نارية- جهاز "لاب توب") .

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 

بمنطقة المعصرة أمرت النيابة العامة السوبر ماركت إرتكاب الواقعة أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن الاجهزة الامنية بالقاهرة النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام جهاز لاب توب