القاهرة الإخبارية: دولة الاحتلال الإسرائيلي لازالت تواصل الحصار على غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل الحصار الذي تفرضه على المعابر وقطاع غزة ولليوم الثالث على التوالي تمنع السلطات الإسرائيلية الشاحنات التي تحمل المساعدات الإغاثية من الدخول إلى قطاع غزة وترفض دخول شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح أن قوات الاحتلال منعت دخول الشاحنات وحاملات الوقود ومشتقاته رغم تفاقم الأوضاع الطبية بالقطاع، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مشددا على تعنت دولة الاحتلال أمام دخول المساعدات الغذائية والإنسانية والاستمرار في سياسة التجويع والحصار وشح المساعدات الذي يدخل القطاع.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح على أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة على مدار الأسبوع الماضي 29 شاحنة نفذت لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم و21 شاحنة وقود أيضا وبالتالي هذا رقم ضئيل لما يحتاجه القطاع.