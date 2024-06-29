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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

متابعة سير العمل بمراكز الشباب بعدد من قرى الشهداء

ارشيفية
ارشيفية
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وجّه اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة الميدانية المستمرة للهيئات المجتمعية والصحية لضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين على مدار اليوم.

وتابع رؤساء الوحدات القروية صباح اليوم سير العمل بالفترة الصباحية بمراكز الشباب بقرى دنشواي وكفر عشما وساحل الجوابر ودراجيل.

وراجع رؤساء الوحدات القروية عوامل الأمن والسلامة، والسجلات والدفاتر الإدارية بمراكز الشباب، والتأكد من تواجد الموظفين خلال الفترة الصباحية لتقديم الخدمات للمترددين على المراكز، فضلاً عن التأكد من الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء من حيث إطفاء كشافات الملاعب في حال عدم وجود أنشطة اجتماعية أو رياضية.

ومن جانبه أكد رئيس المدينة على ضرورة التنبيه على إجراء الصيانة الدورية لمشتملات مراكز الشباب، وتدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبيه على تلافيها جميعاً.

 

الأمن والسلامة المنوفية الوحدات القروية ترشيد استهلاك الكهرباء رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية