حمزة المثلوثي يحصل على جزء من مستحقاته المتأخرة

حصل حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك على مبلغ ٥٠ ألف دولار من أحد أعضاء مجلس إدارة الفريق كجزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وأخطر المثلوثي إدارة النادي بشكل الرسمي برغبته في فسخ تعاقده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى أن المثلوثي كان يرغب في الرحيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة ٤ أشهر.

وأضاف أن المثلوثي يمتلك عدة عروض من الدوري المصري والسعودي للانتقال لهم في الفترة المقبلة.

وأتم أن الزمالك حاليا لحل أزمة المثلوثي بالتراضي للإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الحالي وبعدها لا توجد أزمة في بيعه لأحد الأندية التي ترغب في ضمه بشرط أن يكون العرض جيد من الناحية المالية.

وينتهي عقد المثلوثي مع نادي الزمالك في نهاية الموسم المقبل.