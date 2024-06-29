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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمزة المثلوثي يحصل على جزء من مستحقاته المتأخرة

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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حصل حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك على مبلغ ٥٠ ألف دولار من أحد أعضاء مجلس إدارة الفريق كجزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وأخطر المثلوثي إدارة النادي بشكل الرسمي برغبته في فسخ تعاقده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى أن المثلوثي كان يرغب في الرحيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته  لمدة ٤ أشهر.

وأضاف أن المثلوثي يمتلك عدة عروض من الدوري المصري والسعودي للانتقال لهم في الفترة المقبلة.

وأتم أن الزمالك حاليا لحل أزمة المثلوثي بالتراضي للإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الحالي وبعدها لا توجد أزمة في بيعه لأحد الأندية التي ترغب في ضمه بشرط أن يكون العرض جيد من الناحية المالية.

وينتهي عقد المثلوثي مع نادي الزمالك في نهاية الموسم المقبل.

حمزة المثلوثي الزمالك الدوري المصري السعودي