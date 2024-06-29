تسريب الفيزياء بين طالبات الثانوية بنات في الفيوم.. وتأخير دخول 7 طالبات للامتحان

شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بمدينة الفيوم والذي تقع على بعد بضع أمتار من مديرية التربية والتعليم بالفيوم، حالة من الهرج والمرج وتأخير طالبات نصف ساعة عن موعد دخول الامتحان لمراجعتهن امتحان مادة الفيزياء المسرب إليهن خلف المدرسة ووضع إجابة الامتحان في أسفل نعل جزمة قدمهن للغش داخل اللجان.

حيث دخل أولياء الأمور أمام اللجان في حالة من الغضب الشديد لما حدث من تسرب الامتحان، اعتراض الفتيات السبعة من دخول اللجان بعد تأخرهن نص ساعة عن الامتحان لمشاهدتن بأم عينهن ما فعلته الطالبات من تسريب الامتحان إليهن، وخروج ذويهم من الطالبات في حالة انهيار تام الصعوبة الامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتفوق.

وأكدت الطالبة ندى صابر أن الفيزياء كانت صعبة جدا وأن الوقت المخصص للاجابة لم يكفى وقد تم منحهم عدة دقائق إضافية وأن الأسئلة التى بلغت 46 سؤالا كان نصفهم صعب جدا ويحتاج وقت للتفكير فى الإجابة.

بينما قالت الطالبة مريم محمود فى القسم الأدبى، إن امتحان التاريخ كان فى مستوى الطالب المتوسط وأن الوقت المخصص للإجابة يكفى تماما وأن عدد أسئلة المادة بلغت 46 سؤالا فيهم عدد قليل يحتاج إلى التركيز فى الإجابة.

وقد قامت الأجهزة التنفيذية فى الفيوم بإقامة حرم أمنى أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لأداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر المحافظ إلغاء الأسواق الأسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.

وقد أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية. وانه تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا. وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة ، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .