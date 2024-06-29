فرق طوارئ بصحة القليوبية متنقلة لخدمات كبار السن

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن تشكيل فريق طوارئ متنقل لتقديم الخدمات الصحية لكبار السن بكل إدارة صحية تحت إشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

أوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها اليوم، أن الفرق الخاصة بالطوارئ لخدمات كبار السن مهمتها تقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة من كبار السن فوق 65 عامًا و ذوي الهمم، عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لتلك الفئات ابتداء من غدا 30 يونيو، مشيرًا أنه لطلب الخدمة الصحية يرجى الاتصال على الرقم المرفق في الجدول التالي:

يذكر أن الفرق تستهدف كبار السن فوق 65 عاما من خلال زيارات دورية بواقع زيارتين سنويا لتقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية من خلال توفير خدمات الفحص الإكلينيكي الكامل لأجهزة الجسم بالكامل و قياس حدة النظر فحص كامل للأسنان.

و فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم ونسبة الدهون والكوليسترول بالدم ووظائف كلى، ورسم قلب وأشعة موجات صوتية علي البطن، وتقييم غذائي ونفسي ومشورة نفسية وجلسات تثقيف صحي حول التغذية السليمة للمسنين والتوعية بأخطار التدخين.