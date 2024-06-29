بالفيديو.. زشكيان وجليلي إلى جولة إعادة بالانتخابات الرئاسية في إيران

أعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، اليوم السبت، عن إجراء جولة ثانية يوم الجمعة المقبل لانتخاب الرئيس الإيراني الجديد، بين المرشحيْن مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، وذلك خلال تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، إذ قال إنه نظرًا لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات، توجهت الانتخابات إلى جولة ثانية وفقًا للقانون، وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة 5 يوليو في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: "بناءً على هذه الإحصائيات، سيتوجه المرشحان الأول والثاني إلى المرحلة الثانية على التوالي، وبعد الدعاية سيتم إجراء الانتخابات"، وأعلن "إسلامي" أن نسبة المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية بلغت 40%، وأفادت الصحف الإيرانية بأن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية تظهر حصول المرشح مسعود بزشكيان على 10,415,191 صوتًا، والمرشح سعيد جليلي على 9,473,298 صوتًا والمرشح محمد باقر قاليباف على 3,383,340 صوتًا والمرشح مصطفى بور محمدي على 206.397 صوتًا.

وبلغ العدد الإجمالي للأصوات بحسب النتائج النهائية، 24,535,185 صوتًا ونسبة المشاركة 40%، وفُتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الإيرانيين، صباح الجمعة، في أكثر 58 ألف مركز انتخابي داخل البلاد و300 مركز في الخارج، وجرى تبكير الانتخابات في إيران قبل نحو عام من موعدها الطبيعي، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.

وشهدت إيران عام 2005، جولة إعادة واحدة قبل الجولة المقبلة، حيث جرت الجولة بين كل من محمود أحمدي نجاد والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وانتهت بتفوق الأول.