جوميز يرفض التعاقد مع أحمد حجازي

رفض نادي الزمالك فكرة التعاقد مع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن مجلس إدارة الزمالك كان يرغب في ضم أحمد حجازي لتدعيم خط دفاع الفريق.

وأضاف أن جوميز المدير الفني للفريق هو من رفض التعاقد مع احمد حجازي لعدة عوامل أبرزها السن وملف التاريخي لإصابات اللاعب.

وتابع أن جوميز يرغب في التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى لبداية الهجمة بشكل صحيح.

وأتم أن مجلس إدارة الزمالك وافق على رغبة جوميز وجمدت المفاوضات مع حجازي.