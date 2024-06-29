إيداع المتهم بقتل 3 من أفراد اسرته بالغربية مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه

قرر المستشار محمد شومان قاضي المعارضات بمحكمة قطور إيداع المتهم بقتل والدته وشقيقة وشقيقته بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، لبيان ما إذا كان يعاني من أمراض نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكه ووعية وقت ارتكاب الجريمة بناء على طلب دفاع المتهم.

كان قاضي المعارضات بمحكمة قطور بالغربية تجديد حبس المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد نجحوا بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب الهارب مختبئا في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد أقل من أسبوع على ارتكابه الجريمة البشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية، بذبح والدته وشقيقه وشقيقته وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

وكان مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.؛ وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، ، وأضرم النيران بهم.

وتجرى نيابة مركز قطور في محافظة الغربية؛ تحقيقات مع المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم؛ بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور، والتي كانت قد طلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها وتشريح الجثث والتصريح لدفنها والتي أصدرت قرارها المتقدم.