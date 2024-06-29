بالأسماء.. مصرع وإصابة 64 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق سيدي عبد الرحمن بمطروح

حصلت “البوابة” نيوز على قائمة بأسماء حالات الوفاة والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق سيدي عبد الرحمن المستجد جنوب مدينة العلمين بمحافظة مطروح، الذي وقع فجر اليوم السبت، وأسفر عن مصرع 5 وإصابة 59 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين التخصصي والضبعة المركزي والحمام المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمشرحة مستشفى العلمين التخصصي.

استقبلت مستشفى العلمين التخصصي 5 جثث هامدة باسم مريم أكمل محمد 8 سنوات، وسيد محمود عبدالجواد 73 سنة، شوق مصطفي سيد 65 سنة، منى حسين عبدالرازق 60 سنة، إبراهيم شعبان أحمد 15 سنة.

كما استقبلت مستشفيات العلمين التخصصي والضبعة المركزي والحمام المركزي، 59 مصابا، وهم: ريهام محجوب سيد 42 سنة، نادر محمد جميل 61 سنة، شعبان أحمد أحمد صالح 47 سنة، محمد حاتم سيد 13 سنة، محمود محمد إبراهيم فرج 63 سنة، شهد ممدوح مصطفى 21 سنة، حبيبه محمود سعيد سنة، شهد محمود سيد 16 سنة، جميله أحمد محمد سليمان عامان، أكمل محمد سليمان 34 سنة، ناصر إسماعيل إبراهيم 59 سنة، أحمد شعبان أحمد 11 سنة، سوسن عبدالظاهر علي حسن 27 سنة، إياد حاتم سيد 11 سنة، آسر هشام سيد 13 سنة، سهيلة خالد حسين 20 سنة، سما خالد حسين 22 سنة، عبد المجيد بدر عبدالمجيد 52 سنة، تقى محمد عبد المجيد 30 سنة، إسلام صالح عبدالفتاح 30 سنة، فريدة إسلام صالح 5 سنوات، عائشة محمود محمد 33 سنة، مالك أحمد طارق القاضي 5 سنوات، خالد حسين عبدالرازق 57 سنة، مروان رمضان حسين 11 سنة، ياسمين إسلام محمود 30 سنة، فريدة مصطفى سيد 4 سنوات، زين مصطفى سيد 11 شهرًا، رحاب، عزالدين سيد 37 سنة، حاتم سيد محمود 40 سنة، هشام حاتم سيد 4 سنوات، هشام سيد محمود 43 سنة، چنى رمضان حسين 12 سنة، زينب حسين أحمد 30 سنة، چودي عبدالمجيد محمد11 سنة، عبدالمجيد محمد عبدالمجيد 42 سنة، مصطفى سيد محمود 30 سنة، سماح عبدالباسط أحمد 67 سنة، رمضان حسين أحمد 33 سنة، إيمان ربيع عبد الرسول 30 سنة، رودينا رمضان حسين 10 سنوات، رويدا رمضان حسين 4 سنوات، رودينا عبدالحميد محمد 19 سنة، صباح حسين أحمد 47 سنة، أريج شعبان أحمد 11 سنة، بدرية حسين عبدالرازق 61 سنة، سليم إسلام سيد 9 شهور، إسلام سيد محمد 36 سنة، ريماس هشام سيد محمود 15 سنة، فاطمه الزهراء محمد 45 سنة، فرح محمود عبدالعزيز 16 سنة.

وكيل صحة مطروح: التحفظ على جثامين الموتى بمستشفى العلمين التخصصي

كانت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق محور قرية عبدالرحمن المستجد أمام محطة بنزين وطنية بالعلمين، مما أسفر عن إصابة 59 شخصًا ووفاة 5 آخرون، وتم الدفع بعدد 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى العلمين التخصصي والضبعة المركزي والحمام المركزي، والتحفظ على جثامين الموتى بثلاجة مستشفى العلمين التخصصي.

وكيل صحة مطروح: نقل المصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أنه تم نقل 27 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و26 مصابا لمستشفى العلمين التخصصي، و6 مصابين لمستشفى الحمام المركزي، لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة طبقاً وتصنيف الحالات الطبية.