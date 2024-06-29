اليوم.. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة والفريق يستأنف تدريباته غدا

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم السبت، بسبب معاناتهم من الإجهاد، على أن يخوض الفريق غداً تدريبه الأول والأخير استعداداً لمباراة طلائع الجيش في الدوري.

وأكد مارسيل كولر أن فريقه حقق المطلوب أمام فاركو، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة أقيمت وسط درجات حرارة مرتفعة زادت من صعوبة اللقاء على الفريقين، وأن الأهلي حصل على نقاط المباراة بعد تسجيل هدفين رغم استقبال هدف نتيجة غياب التركيز.

وأضاف مدرب الأهلي، أنه سوف يشاهد المباراة من جديد ويقف على الإيجابيات والسلبيات ليتم العمل على علاجها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقوم به الجهاز الفني باستمرار.

وأشار إلى أن ضغط المباريات لا يمكن تحمله وأن اللاعبين ليسوا ماكينات ليتم استهلاكهم من خلال إقامة لقاء كل 48 ساعة، وأن هذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم أن يخوض فريق 20 مباراة من أصل 34 أسبوعاً، بما يعادل حوالي ثلاثة أرباع الموسم خلال هذه الفترة القصيرة.

وأشار كولر إلى أنه يقوم بجهود كبيرة للتعامل مع هذا الأمر من خلال تدوير مشاركة اللاعبين، ولكن يبقى هناك إرهاق ذهني شديد يعاني منه الفريق ويتسبب في المستوى البدني الذي يراه الجميع.

وأضاف، ما زال لدينا 15 مباراة متبقية ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين والجميع سوف يحصلون على الفرصة، وبسبب الإجهاد نضطر إلى منح عدد محدد من الدقائق للاعبين.

وفاز الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي نفس نتيجة الدور الأول التي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 2 / 1.

بهذا الفوز رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة في المركز الـ15 بجدول المسابقة.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلي بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول في جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.