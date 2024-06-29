جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران

بعد فرز جميع الأصوات البالغ عددها 24.5 مليون، يتقدم المرشح المؤيد للإصلاح مسعود بيزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، يليه المتشدد سعيد جليلي الذي سيتنافس في جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل.

ويتقدم بيزشكيان بأغلبية 10.4 مليون صوت، ويبلغ إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها 24.53 مليون من أصل أكثر من 61 مليون ناخب مؤهل. ويليه سعيد جليلي بحوالي 9.5 مليون صوت، ومحمد باقر قاليباف بـ 3.4 مليون صوت، ومصطفى بور محمدي بـ 206 آلاف صوت، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية صباح السبت.

وتعد نسبة إقبال الناخبين التي تبلغ حوالي 40% هي الأدنى في تاريخ إيران، بالإضافة إلى ذلك، هناك 1.05 مليون صوت باطل.

وقاطع غالبية الناخبين الانتخابات، متجاهلين المرشد الأعلى علي خامنئي الذي دعا إلى إقبال كبير على التصويت.

طوال يوم الجمعة، كانت هناك تقارير عديدة عن انخفاض نسبة المشاركة، حتى من قبل الصحفيين والسياسيين الذين كانوا يراقبون مراكز الاقتراع. وتمثل نسبة المشاركة التي بلغت 40% هزيمة كاملة لإيران والمرشد الأعلى علي خامنئي الذي حث الناس مراراً وتكراراً على التصويت، مما جعل الانتخابات بمثابة استفتاء على شرعية نظامه.

في عام 2021، بلغت نسبة المشاركة 48%، وهي الأدنى في أي انتخابات رئاسية، في حين أن نسبة المشاركة الحالية البالغة 40% تمثل اتجاهًا غير مسبوق في تاريخ إيران منذ عام 1979.

وتضمن رقم 2021 أعلى نسبة على الإطلاق للأصوات الباطلة والفارغة بنسبة 13% من جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وتم تمديد فترة الاقتراع ثلاث مرات حتى منتصف الليل على أمل أن يتدفق المزيد من الناس على التصويت، وتقليديا، يذهب الناخبون الإيرانيون في الغالب إلى مراكز الاقتراع في ساعات المساء، وعادة ما يمتد التصويت إلى ما بعد الساعات الرسمية. لكن يوم الجمعة لم يساعد أي شيء على تحسين معنويات الناخبين.

منذ عام 2020، أصبح من الواضح أن غالبية الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على تحسين الاقتصاد والسماح بمزيد من الحريات الاجتماعية والسياسية.

وفقد انخفضت نسبة المشاركة في كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى أقل من 50%، مع تشكك العديد من الناس في نتائج الانتخابات الرسمية وارتيابهم في أن الحكومة تبالغ حتى في أرقام المشاركة المنخفضة.

وعلق بعض المراقبين السياسيين في طهران يوم الجمعة بأن الحكومة تكافح من أجل رفع العدد الرسمي للأصوات إلى 40%، إذ لم يكن أحد ليصدق أي رقم أعلى. وفي تغريدة عقب تمديد ساعات التصويت، حث وزير الخارجية السابق محمد ظريف الإيرانيين على عدم البقاء في منازلهم.

وكتب: “تجاهلوا الرسائل النصية الخادعة ومحاولات إبقائكم في المنزل”، دون أن يوضح مصدر هذه الرسائل أو محتواها.