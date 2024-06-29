الداخلية الإيرانية تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران محسن إسلامي عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية تظهر حصول المرشح مسعود بزشكيان على 10،415،191 صوت، والمرشح سعيد جليلي على 9،473،298، والمرشح محمد باقر قاليباف على 3،383،340 صوت والمرشح مصطفى بور محمدي على 206.397 صوت.

وبلغ العدد الإجمالي للأصوات بحسب النتائج النهائية، 24،535،185 صوت ونسبة المشاركة 40 بالمائة.

وقال المتحدث: نظرا لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات، توجهت الانتخابات إلى جولة ثانية وفقا للقانون، وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة 5 يوليو في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف، بناء على هذه الإحصائيات، سيتوجه المرشحان الأول والثاني إلى الجولة الثانية على التوالي، وبعد الدعاية سيتم إجراء الانتخابات يوم الجمعة المقبل.

وأعلن إسلامي أن نسبة المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية بلغت 40% بعد فرز 58 ألفًا و640 دائرة في 482 مدينة وجمع 24 مليونًا و535 ألفًا و185 صوتًا.