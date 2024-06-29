أمن الغربية ينجح في ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من داخل سوبر ماركت

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط سيدة ترتدي جلباب اسود اللون عقب محاولة ارتكابه واقعة خطف طفل من يد أمه أثناء تجوالها داخل سوبر ماركت شهير بمدينة طنطا وتم اقتيادها إلي ديون القسم وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة للتحقيق .

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو اثناء واقعة محاولة استدراج سيدة للطفل صغير أثناء وجوده مع والدته داخل سوبر ماركت شهير وتدخل الام في إنقاذ ابنها من الخطف واستدراجه إلي خارج سوبر ماركت .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ رسمي من والدة الطفل صاحب الواقعة وافادتها بموقع ارتكاب الواقعة .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم تفريغ كاميرات مراقبه داخل سوبر ماركت وتحديد هوية السيدة التي حاولت اصطحاب الطفل خلسه إلي خارج سوبر ماركت .

وبنقنين الإجراءات الأمنية واعداد اكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمه بارتكاب الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.