جامعة كفر الشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 30 يونيو

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الشعب المصري صنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر والمستقبل.

كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء.