فيتنام: تسارع نمو إجمالي الناتج الداخلي إلى 6.4 % في النصف الأول من العام

تسارع نمو الاقتصاد الفيتنامي إلى 6.4% خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا للإحصاءات الرسمية التي نشرت اليوم السبت، ومع ذلك، يدعو صندوق النقد الدولي إلى المزيد من الإصلاحات للحفاظ على هذه الديناميكية.

وذكر المكتب العام للإحصاء في بيان له حسبما أفادت صحيفة "لو دوفينيه ليبريه" الفرنسية، اليوم السبت - إن إجمالي الناتج الداخلي لفيتنام سجل نموا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأشار المكتب، إلى أن هذا النمو هو نتيجة "العديد من التدابير" المتخذة لتحسين سلاسل التوريد وسوق الصرف الأجنبي والاستثمار العام.

وأوضح أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7.5%، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب المصدر ذاته.

وتستهدف السلطات الفيتنامية نموًا يتراوح بين 6 إلى 6.5% هذا العام، مقابل 5.05% في عام 2023.