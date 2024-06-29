الثانوية العامة 2024.. "المعلمين" تتدخل لإخلاء طرف مراقبة بالبحر الأحمر عقب إصابتها بإغماء

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارا من النقابة الفرعية بالبحر الاحمر، يفيد تعرض احدى المعلمات المنتدبات للمراقبة على لجان الثانوية العامة بمدرسة كمال الدين حسين همام التابعة لإدارة القصير التعليمية بمحافظة البحر الأحمر لحالة إعياء شديد، أثناء مشاركتها في المراقبة بامتحانات الثانوية العامة اليوم خلال امتحانى التاريخ والفيزياء، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى.

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ناصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الاحمر، بالتوجه إلى المستشفي للإطمئنان على صحة وسلامة المعلمة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها .

وأكد رئيس النقابة الفرعية، أن النقابة تولت عرض المعلمة على لجنة طبية بعد تقديم الاسعافات الأولية لها ، بمستشفى القصير المركزي، واتضح من التقرير الطبي أنها تعاني من كهرباء زائده في المخ، على أثرها تصاب باعياء شديد وضعف فى التركيز والوعى .

وعلى الفور تولت فرعية المعلمين بالبحر الأحمر التواصل مع لجنة الإدارة بالثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتم الموافقة على اخلاء طرفها من المراقبة على باقى امتحانات الثانوية العامة وعودتها للعمل بمدرستها فى مدينة الغردقة، طبقا لنتائج التقرير الطبي.