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السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مطار ميلانو يستقبل أول رحلة سياحية من مطار القاهرة

اول رحلة ايطاليه
اول رحلة ايطاليه
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استقبل مطار ميلانو أولى رحلات الطيران السياحي الوافدة من مطار القاهرة، عبر خطوط النيل للطيران، وذلك ضمن الخط الجديد المتضمن 3 رحلات أسبوعية أيام الأحد والأربعاء والجمعة.
وقال محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بشركة الطيران، إنه تنفيذا لخطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، استقبل مطار ميلانو رحلة رقم NP 221 برش المياه كتقليد متبع عند وصول رحلات  الطيران  الجديدة.

ميلانو بإيطاليا الحركة السياحية رحلات الطيران الجديد