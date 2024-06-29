مطار ميلانو يستقبل أول رحلة سياحية من مطار القاهرة

استقبل مطار ميلانو أولى رحلات الطيران السياحي الوافدة من مطار القاهرة، عبر خطوط النيل للطيران، وذلك ضمن الخط الجديد المتضمن 3 رحلات أسبوعية أيام الأحد والأربعاء والجمعة.

وقال محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بشركة الطيران، إنه تنفيذا لخطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، استقبل مطار ميلانو رحلة رقم NP 221 برش المياه كتقليد متبع عند وصول رحلات الطيران الجديدة.